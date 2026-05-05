خطفت جورجينا رودريجيز الأنظار فور وصولها حفل "Met Gala" السنوي هذا العام، الذي أقيم مساء أمس الاثنين في متحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك الأمريكية، المتخصص في الموضة والأزياء، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم من أجل استعراض العديد من الإطلالات التي صنعت من قبل أبرز المتخصصين في عالم الموضة والأزياء.

نشرت جورجينا صورا من كواليس حضورها فعاليات الحفل عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، استعرضت خلالها تفاصيل فستانها الأنيق والجذاب، إلى جانب إكسسواراتها، التي كشفت عن كونه مستوحى من إطلالة السيدة مريم العذراء

وكتبت جورجينا على الصور: "هذا التصميم مستوحى من إيماني العميق بسيدة فاطمة (اسم كاثوليكي لمريم العذراء)، رقة ملامحها ودرجات اللون الأزرق الفاتح التي تُميز صورتها شكّلت أساس هذا العمل، مُجسّدةً الروحانية في عالم الأزياء الراقية".

وتابعت: "يتميز التصميم بفتحات وأربطة لودوفيك المميزة، المرسومة يدويًا لتندمج مع اللون الأزرق الفاتح للفستان. أما حمالات الصدر، فهي مصنوعة بالكامل من الدانتيل الأزرق الفرنسي، المنسوج على أنوال ليفرز التقليدية في كاليه-كودري، مما يمنح القماش انسيابيةً وخفة وزن، يكتمل التصميم بحجاب شفاف، مُزيّن بأزهار دانتيل مطرزة يدويًا. داخل الفستان، بجوار قلبي، عبارتان مطرزتان يدويًا بالإسبانية: "Donde ella está, el alma encuentra refugio" و"Y líbranos del mal amén". تُشكل هاتان العبارتان دعاءً خاصًا، مُدمجًا في الفستان".

واختتمت تعليقها قائلة: "يرافق التصميم مسبحة مُصممة خصيصًا، تُعتبر جوهرةً ورمزًا للقداسة، مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بالألماس واللؤلؤ، نُقشت عليها أسماء أفراد عائلتي، مما حوّلها إلى قطعة تذكارية حميمة. تُكمل المسبحة قصة الإطلالة، حيث يلتقي الإيمان الشخصي بالحرفية الاستثنائية، في سياق "الموضة فن"، تعكس هذه الإطلالة كيف يمكن التعبير عن الإيمان، كالفن، من خلال الشكل والتفاصيل والمشاعر.

كواليس حفل "Met Gala" 2026

شهد حفل "Met Gala" حضور عدد كبير من أبرز النجوم من مختلف أنحاء العالم، وقاموا باستعراض إطلالاتهم المختلفة التي كان معظمها جريئا ومثير للجدل والتي أشرف على تصميمها أبرز مصممي الأزياء، وكان من أبرز الحضور بيونسيه، نيكول كيدمان، كاتي بيري، أنجيلا بسيت، أدريان برودي، ذا روك، إيميلي بلانت، ستانلي توتشي، كولمان دومينجو، جعفر جاكسون، نيا لونج، كاميلا مينديز والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

