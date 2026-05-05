نجح الفريق الطبي بوحدة المناظير المتقدمة للجهاز الهضمي بمستشفى كفر الشيخ العام في استخراج جسم غريب من معدة مريضة دون تدخل جراحي، باستخدام منظار المعدة، في إنجاز طبي يعكس كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وبإشراف الدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، في إطار تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتمكن الفريق الطبي من استخراج 9 مسامير حديدية من معدة المريضة عبر المنظار، في إجراء دقيق دون الحاجة إلى تدخل جراحي، حيث استقرت حالة المريضة عقب الانتهاء من العملية.

وضم فريق وحدة مناظير الجهاز الهضمي الدكتور مازن درويش رئيس وحدة المناظير وأمراض الجهاز الهضمي، والدكتور محمد الغول استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، والدكتور أحمد عتمان أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، والدكتور عبدالرحمن أبو بكر طبيب مقيم، كما شارك في العملية فريق التخدير بقيادة الدكتور إبراهيم عبدالمنعم استشاري التخدير، والدكتور أحمد الكومي أخصائي التخدير.

وشارك في تقديم الرعاية طاقم التمريض الذي ضم سالي رمضان، ومها الخولي، وآية مجدي، حيث جرى التعامل مع الحالة بكفاءة عالية حتى استقرت الحالة الصحية للمريضة.