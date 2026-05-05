قررت جامعة مصر الدولية فتح باب التقديم والقبول المبكر بكليات الجامعة للعام الجديد 2026 -2027، وذلك بتنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

وتأتي مصروفات وكليات جامعة مصر الدولية في عام 2026 حيث أنه لم يتم الإعلان بعد عن تحديثات المصروفات الجديدة:

كلية الألسن 89 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال 150 ألف جنيه

كلية الحاسبات 158 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 278 ألف

كلية العلوم الهندسية والفنون العمارة 136 ألف و250 جنيه

كلية العلوم الهندسية والفنون الإلكترونيات والاتصالات 125 ألف و350 جنيه

كلية الإعلام 150 ألف

كلية الصيدلة فارما دي - كلينيكال 158 ألف

