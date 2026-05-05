قالت ‌صحيفة ماني توداي، اليوم الثلاثاء، إن البيت الأزرق في كوريا الجنوبية عقد اجتماعا برئاسة كبير موظفي ‌الرئاسة كانج هون سيك لمناقشة الحريق الذي اندلع في سفينة كورية في مضيق هرمز.

وأعلنت وزارة الخارجية ‌الكورية الجنوبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن السلطات ستجري تحقيقا في سبب الحريق الذي اندلع في سفينة تشغلها شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وذلك ‌بعد سحب السفينة إلى ميناء قريب.

وأضافت الوزارة في بيان: "سيتسنى تحديد السبب الدقيق للحادث بعد سحب السفينة وتقييم الأضرار التي لحقت بها".

وأفادت وزارة الخارجية في سول باندلاع حريق ووقوع انفجار أمس الاثنين على متن سفينة تشغلها شركة "إتش.إم.إم" الكورية الجنوبية للشحن في مضيق هرمز، في واقعة عزاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هجوم إيراني.

وقالت الوزارة، إنه لم ترد ‌أنباء عن وقوع إصابات، وإن السلطات تحقق في سبب الحريق، وفقا لرويترز.