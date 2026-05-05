أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، 25 تقريرًا عن اقتراحات برغبة مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة، لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما ورد بها من توصيات، وذلك في إطار دعم المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات.

مقترحات لتطوير الطرق والكباري وربط القرى بالمراكز الحيوية

تضمنت التقارير عددًا من المقترحات في قطاع الطرق والكباري، حيث تقدم النائب حازم حمادي بطلب بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء كوبري على مزلقان السكة الحديد بقرية بلصفورة المؤدي إلى مدينة سوهاج والمراكز الأخرى بمحافظة سوهاج، فيما طالب النائب أمير الجزار بإنشاء مطلع ومنزل باتجاه الطريق الصحراوي بنزلة تلوانه (نزلة سعد عطية) على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

وتقدم النائب مصطفى البنا بمقترح لرصف طريق الفيوم – جبل سعد لربط مراكز وقرى محافظة الفيوم، وطالب النائب محمد جبريل بإنشاء كوبري مشاة بمنطقة بشائر الخير القباري أمام مجمع البنوك ومحطة تموين الوقود بمحافظة الإسكندرية.

فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، طالب النائب محمود الشيخ بإنشاء، مقر دائم لمصلحة الشهر العقاري لخدمة أهالي دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة، كما تقدم النائب جلال مازن جلال بمقترح لإنشاء مكتب شهر عقاري بالقطاع الريفي بمحافظة السويس، إلى جانب مقترحات لإنشاء مركز شباب بقرية الجزيرة التابعة لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، وإنشاء حمام سباحة بمركز شباب منقباد بمركز أسيوط، تقدم بها النائبان عمرو عويضة وعلاء محمود عبد الغني.

وفي قطاع الصحة، تضمنت التقارير مقترحات بسرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى المركزي بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، ورفع كفاءة مستشفى الغنايم المركزي، واستكمال وتجهيز وتشغيل مستشفى الطوارئ بالشوبك التابعة لجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إلى جانب دعم وتطوير المنظومة الصحية بمحافظة قنا وسرعة تشغيل مستشفى قنا الجديدة، فضلًا عن توصيل خط مياه شرب مرشحة من محطة صدفا إلى مركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

كما شملت المقترحات عددًا من مشروعات المرافق، من بينها إنشاء محطة رفع صرف صحي بغرب السكة بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، وإنشاء محطة مياه شرب جديدة لخدمة مركزي دكرنس وبني عبيد بمحافظة الدقهلية، وإدراج مشروع الصرف الصحي بكفر فانوس مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية ضمن خطة العام المالي 2026/2027، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي بغرب السكة الحديد بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط.

وتضمنت التقارير كذلك مقترحات لإعادة تخطيط واستغلال أرض المصالح الحكومية بقرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود بمحافظة الغربية، وإنشاء محطتي رفع صرف صحي بالناحيتين الفليو والشيخ راجح بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط.

وفي قطاع التعليم، شملت التقارير إنشاء مدارس جديدة بعدد من المحافظات، حيث تقدم النائب حازم حمادي بمقترح لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية العواشير بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، كما طالب النائب شعبان لطفي بإنشاء مدرسة على أرض أملاك دولة بقرية بني واصل بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وتقدم النائب محمود حبيب بمقترح لإنشاء مدرسة يابانية أو تكنولوجية بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، فيما طالب النائب عمرو عويضة بإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية الشيخ رحمة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، والنائب أحمد العجوز بإنشاء مدرسة ابتدائي بقرية طوخ بنجع الكريمات بمركز نقادة بمحافظة قنا، والنائب زكريا حسان بإنشاء مدرسة على أرض أملاك دولة بقرية بني واصل بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.