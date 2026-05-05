إعلان

رئيس البرلمان الإيراني: "معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز"

كتب : محمد جعفر

11:00 ص 05/05/2026

محمد باقر قاليباف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وكبير مفاوضيها، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها قد عرضوا أمن الملاحة ونقل الطاقة للخطر من خلال انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار في مضيق هرمز، حيث تتصاعد التوترات.

وأضاف قاليباف في منشور على منصة "إكس": "بالطبع، سيتضاءل شرهم.. نعلم جيداً أن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة، في حين أننا لم نبدأ حتى بعد".

تأتي تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، في ظل تزايد التوترات بشأن وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين في مضيق هرمز، ولم يُصرّح الرئيس دونالد ترامب بما إذا كانت الهدنة الأمريكية الإيرانية لا تزال قائمة، لكنه حذّر القوات الإيرانية من أنها ستُباد تمامًا إذا استهدفت السفن الأمريكية في المضيق أو الخليج العربي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد باقر قاليباف تهديدات إيران مضيق هرمز الهدنة الأمريكية الإيرانية ترامب وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
زووم

"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
بلومبرج: تراجع الملاحة في مضيق هرمز وتجمع السفن قرب دبي
شئون عربية و دولية

بلومبرج: تراجع الملاحة في مضيق هرمز وتجمع السفن قرب دبي
موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

غيابات الأهلي أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
رياضة محلية

غيابات الأهلي أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
أخبار المحافظات

خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)