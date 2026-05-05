قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وكبير مفاوضيها، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها قد عرضوا أمن الملاحة ونقل الطاقة للخطر من خلال انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار في مضيق هرمز، حيث تتصاعد التوترات.

وأضاف قاليباف في منشور على منصة "إكس": "بالطبع، سيتضاءل شرهم.. نعلم جيداً أن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة، في حين أننا لم نبدأ حتى بعد".

تأتي تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، في ظل تزايد التوترات بشأن وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين في مضيق هرمز، ولم يُصرّح الرئيس دونالد ترامب بما إذا كانت الهدنة الأمريكية الإيرانية لا تزال قائمة، لكنه حذّر القوات الإيرانية من أنها ستُباد تمامًا إذا استهدفت السفن الأمريكية في المضيق أو الخليج العربي.