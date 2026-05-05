سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في بداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

09:16 ص 05/05/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-5-2026، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.


أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.


بنك مصر:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.


بنك القاهرة:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس:
53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي Cib:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.


بنك البركة:
53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع.


كريدي أجريكول:
53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع.


بنك قطر الوطني:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

