انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-5-2026، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.
بنك مصر:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.
بنك البركة:
53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.