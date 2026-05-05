

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-5-2026، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري:

53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.



بنك مصر:

53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.



بنك القاهرة:

53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية:

53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس:

53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي Cib:

53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.



بنك البركة:

53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول:

53.45 جنيه للشراء، و53.55 جنيه للبيع.



بنك قطر الوطني:

53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.