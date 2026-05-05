قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن ما يشهده القطاع العقاري في مصر من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة جعله مصدر إلهام حقيقي، ليس فقط للمطورين المحليين، بل أيضًا للمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح صديق، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من مؤتمرات "The Investor"، تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار)، أن هذا الإلهام بدأ من الداخل، حيث اتجه العديد من المستثمرين العاملين في قطاعات أخرى إلى الاستثمار في المجال العقاري، مدفوعين بما حققه السوق المصري من نجاحات متتالية، وهو ما ساهم في زيادة عدد المطورين العقاريين وتوسيع قاعدة الاستثمار داخل القطاع.

وأشار إلى أن التطورات الإقليمية والأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط عززت من جاذبية السوق المصري، خاصة في ظل حالة الاستقرار والأمان التي تتمتع بها مصر، والتي أصبحت عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة آمنة ومستقرة.

وأضاف صديق، أن القطاع العقاري بات أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تلعب دورًا محوريًا في تهيئة مناخ الاستثمار من خلال توفير بيئة مناسبة ومحفزة للمستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، لافتا إلي أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على ما تحقق من نجاحات.

وشدد، على أهمية وضع مستهدفات واضحة لزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تُقدر حاليًا بنحو 20%، مؤكدًا أن هذه النسبة يمكن مضاعفتها لتصل إلى 50% في ظل توافر المقومات اللازمة، من أراضٍ ومواد بناء وكوادر بشرية.

ونوه صديق، بوجود توجه للتعاون مع المطورين العقاريين لبحث التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تذليلها، من خلال إعداد تشريعات وتيسيرات جديدة تدعم النمو وتزيد من معدلات الاستثمار.