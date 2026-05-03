كشفت وسائل إعلام إيرانية، تفاصيل تتعلق بالمقترح الذي قدمته إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب، والمكوّن من 14 بندا.

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن المقترح يتكون من 14 بندا، ويدعو إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية وانسحاب كامل للقوات الأمريكية من المنطقة.

وذكرت الوكالة، أنه تم تسليم الخطة عبر وسطاء باكستانيين ردا على مقترح أمريكي مكوّن من 9 نقاط.

وأشارت إلى أنه في حين تدعو خطة واشنطن إلى وقف إطلاق النار لمدة شهرين، فإن طهران تضغط من أجل جدول زمني مدته 30 يوما لحل القضايا الرئيسية، إذ تصرّ على أن تركز المحادثات على إنهاء الحرب بدلا من هدنة مؤقتة.

وتشمل مطالب إيران انسحاب القوات الأميركية من المناطق القريبة من حدودها وضمانات بعدم الاعتداء، إلى جانب خطوات اقتصادية مثل رفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وتخفيف العقوبات، ودفع تعويضات.

ويدعو المقترح أيضا إلى إنهاء الأعمال العدائية عبر جبهات متعددة، بما في ذلك في لبنان، وإنشاء آلية حكم جديدة لمضيق هرمز.

ووفق تقرير تسنيم، فإن إيران تنتظر ردا رسميا من المسؤولين الأمريكيين على المقترح.

ووفقما قال مسؤول إيراني كبير السبت: فإن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء ⁠الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن طهران تعتقد أن أحدث مقترح بتأجيل ⁠المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة يمثل تحولا مهما يهدف إلى تسهيل ⁠التوصل إلى اتفاق.

وبموجب الاقتراح، ستنتهي الحرب بضمان ألا تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة البلاد مرة أخرى، وستفتح إيران المضيق، وترفع الولايات المتحدة حصارها.

ثم ⁠تعقد محادثات لاحقة حول فرض قيود على برنامج إيران النووي مقابل إلغاء العقوبات، مع مطالبة إيران واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، حتى لو وافقت طهران على تعليق التخصيب.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 فبراير ضربات مشتركة على طهران ومدن إيرانية أخرى، مما أسفر عن مقتل المرشد الإيراني آنذاك علي خامنئي وقادة كبار، وردّت إيران بموجات من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت إسرائيل وعددا من الدول في المنطقة.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل، تبعته محادثات بين وفدين إيراني وأمريكي في إسلام آباد فشلت في التوصل إلى اتفاق.

وكان ⁠الرئيس ‌ترامب، قد قال الأحد، إن ‌هناك ‌احتمالا أن تستأنف ‌الولايات ‌المتحدة ⁠شنّ هجمات على ⁠إيران.

وردا على سؤال ⁠أحد الصحفيين ⁠في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بشأن استئناف الهجمات ضد طهران، قال ترامب: "هناك احتمال أن يحدث ذلك"، واصفا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران أنه "لطيف للغاية".

وأضاف ترامب: "أُبلغت بالخطوط العامة لاتفاق مع إيران، وسيتم تزويدي بالنص الدقيق له"، مضيفا: "سأدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو ولا أتصور أن تلك الخطة ستكون مقبولة".

وأشار إلى أن إيران تعرضت لضربات قوية للغاية، وسوف تحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها، وفقا لسكاي نيوز.