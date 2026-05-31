إعلان

تحرك أوروبي في مجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان

كتب : وكالات

02:57 م 31/05/2026

مجلس الأمن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعت فرنسا إلى عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي لبحث تطورات العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل لبنان، وذلك وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي شدد على أن استمرار هذه العمليات وتعميق التوغل الإسرائيلي لا يمكن تبريره، محذراً من تداعيات التصعيد على الاستقرار الإقليمي.

رفض فرنسي للتصعيد العسكري في لبنان

وأكد بارو أن بلاده تعتبر العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في لبنان غير مبررة، مشيراً إلى أن استمرارها يؤدي إلى تعقيد الأوضاع الميدانية وزيادة معاناة المدنيين، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من اتساع رقعة الصراع.

نتنياهو يأمر بتوسيع العمليات العسكرية

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار تعليمات مباشرة للجيش الإسرائيلي تقضي بتوسيع نطاق العمليات العسكرية داخل لبنان، بما يشمل تصعيد الغارات الجوية والتوغل البري في مناطق جديدة، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث تشن القوات الإسرائيلية غارات مكثفة وقصفاً مدفعياً يستهدف القرى والبلدات، وسط محاولات لتوسيع نطاق السيطرة العسكرية في المناطق الحدودية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن فرنسا ولبنان العمليات الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التصعيد في لبنان جنوب لبنان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

عصير الجوافة.. مشروب اقتصادي للوقاية من فقر الدم.. احرص على تناوله
نصائح طبية

عصير الجوافة.. مشروب اقتصادي للوقاية من فقر الدم.. احرص على تناوله
توغل إسرائيلي جديد في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
شئون عربية و دولية

توغل إسرائيلي جديد في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
بعد إلغاء حفل محمد رمضان.. مسرح دولبي الأمريكي يعلن موعد حفل أحمد سعد
زووم

بعد إلغاء حفل محمد رمضان.. مسرح دولبي الأمريكي يعلن موعد حفل أحمد سعد
عاملون بمعهد الفلك يستغيثون بسبب "الفراغ الإداري".. ومصدر بالتعليم العالي
جامعات ومعاهد

عاملون بمعهد الفلك يستغيثون بسبب "الفراغ الإداري".. ومصدر بالتعليم العالي
في ذكرى ميلاده.. ماذا قالت زوجة يونس شلبي عن حلمها الغريب قبل وفاته؟
زووم

في ذكرى ميلاده.. ماذا قالت زوجة يونس شلبي عن حلمها الغريب قبل وفاته؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة
العدل ينسحب من الحركة المدنية.. ورئيسه: "إكرام الميت دفنه"
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026