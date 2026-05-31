دعت فرنسا إلى عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي لبحث تطورات العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل لبنان، وذلك وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي شدد على أن استمرار هذه العمليات وتعميق التوغل الإسرائيلي لا يمكن تبريره، محذراً من تداعيات التصعيد على الاستقرار الإقليمي.

رفض فرنسي للتصعيد العسكري في لبنان

وأكد بارو أن بلاده تعتبر العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في لبنان غير مبررة، مشيراً إلى أن استمرارها يؤدي إلى تعقيد الأوضاع الميدانية وزيادة معاناة المدنيين، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من اتساع رقعة الصراع.

نتنياهو يأمر بتوسيع العمليات العسكرية

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار تعليمات مباشرة للجيش الإسرائيلي تقضي بتوسيع نطاق العمليات العسكرية داخل لبنان، بما يشمل تصعيد الغارات الجوية والتوغل البري في مناطق جديدة، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث تشن القوات الإسرائيلية غارات مكثفة وقصفاً مدفعياً يستهدف القرى والبلدات، وسط محاولات لتوسيع نطاق السيطرة العسكرية في المناطق الحدودية.