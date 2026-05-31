الإطار انفجر.. مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

08:17 م 31/05/2026 تعديل في 10:40 م
    انقلاب سيارة ملاكي في الإسكندرية
    انقلاب سيارة ملاكي في الإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الساحلي الدولي بالقرب من الكيلو 21 غرب محافظة الإسكندرية، نتيجة انفجار إطار السيارة أثناء السير.

بلاغ وتحرك أمني عاجل

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الساحلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انفجار إطار يتسبب في الحادث

وتبين من الفحص أن انفجار أحد إطارات السيارة أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابها عدة مرات على الطريق، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وإصابات.

مصرع شخصين وإصابة اثنين

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثامين إلى المشرحة.
رفع آثار الحادث وإعادة الحركة
تمكنت قوات المرور من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة حادث سير أمن الإسكندرية الطريق الساحلي

