قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن تبادل الرسائل مع الأمريكيين مستمر، ولكن لا يمكن الحكم عليه حتى يتم التوصل إلى نتيجة محددة.

وأشار عراقجي خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، إلى أن التكهنات الإعلامية المتداولة حول هذا الملف، قائلاً: "إن جميع التكهنات الحالية غير مهمة ولا ينبغي الالتفات إليها".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "بخصوص التكهنات التي تثار، لا ينبغي إيلائها أهمية حتى تتأكد".