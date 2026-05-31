تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا، استقبال طلبات التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات (التجريبية) للعام الدراسي 2026-2027، ويستمر التقديم حتى 30 يونيو المقبل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح للأطفال الذين يبلغ عمرهم 4 سنوات على الأقل، وحتى 5 سنوات و11 شهرًا في 1 أكتوبر 2026، مؤكدة عدم قبول أي طفل بلغ سن 6 سنوات أو أكثر في التاريخ نفسه.

ضرورة توافق عنوان السكن المثبت في أوراق التقديم

وشددت الوزارة على ضرورة توافق عنوان السكن المثبت في أوراق التقديم مع النطاق الجغرافي للمدرسة، من خلال المستندات الرسمية المعتمدة، مثل بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو إيصالات المرافق أو عقد الإيجار الموثق.

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من المستندات الواجب تقديمها عند قبول الملف، وتشمل:

-أصل شهادة الميلاد المميكنة للطفل و3 صور منها.

-صورة سارية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

-6 صور شخصية حديثة للطفل.

-طلب الالتحاق بعد استيفاء الطوابع المطلوبة.

-استمارة الرغبات المطبوعة من موقع التقديم الإلكتروني وموقعة من ولي الأمر.

-مستند إثبات محل السكن، سواء إيصال كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون أرضي باسم ولي الأمر أو الجد، أو عقد إيجار موثق مرّ عليه عام على الأقل مع تقديم الأصل للاطلاع.

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط خلال الفترة المحددة، على أن يتم ترتيب الأطفال وفقًا للسن الأكبر فالأصغر وطبقًا للكثافات المتاحة بكل مدرسة.