علق مصدر إيراني مطلع، على ما أوردته وسائل إعلام أمريكية حول تعديلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة على النص الحالي للتفاهم المحتمل.

وقال المصدر الإيراني في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، إن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن لا يزال مستمراً، مؤكداً أن إيران ستجري بدورها تعديلات على النص، وأنه لم يتم التوصل إلى أي قرار نهائي حتى الآن.

وأوضح المصدر الإيراني، أن استمرار تبادل النصوص بين الطرفين أمر طبيعي، مشيراً إلى أن طهران ستقدم أيضا تعديلات جديدة على نص التفاهم المحتمل.

وأكد المصدر الإيراني أن المعيار بالنسبة لإيران هو النص الذي تقبله هي نفسها، مضيفاً أن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني قبول طهران بها.

وشدد المصدر على أن إيران مستعدة تماما أيضا لحالة عدم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن.

