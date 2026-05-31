الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

10:09 ص 31/05/2026

قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف التاريخية، المعروفة أيضاً باسم "بوفور"، في جنوب لبنان، وذلك ضمن إطار توسيع عملياته العسكرية في المنطقة، وتُعد القلعة من أبرز المعالم التاريخية والاستراتيجية في الجنوب اللبناني، نظراً لموقعها المرتفع وإشرافها على مساحات واسعة من المنطقة المحيطة.

موقع استراتيجي وتاريخ طويل

تقع قلعة الشقيف على ارتفاع يقارب 700 متر فوق مستوى سطح البحر، وتطل على نهر الليطاني ومدينة النبطية، وتعود أصول القلعة إلى العصر الروماني، قبل أن يقوم الصليبيون بتوسيع بنائها خلال القرن الثاني عشر، ما منحها أهمية عسكرية ودفاعية كبيرة على مر العصور.

عملية برية واسعة جنوب لبنان

ويأتي ذلك بعد سلسلة من التصعيد، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، بدء عملية برية واسعة النطاق في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي بجنوب لبنان، وقال إن العملية تهدف إلى تعميق الضربات الموجهة ضد حزب الله وتوسيع نطاق التحركات العسكرية في المنطقة الحدودية.

وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات برية كبيرة بدأت تنفيذ نشاط هجومي يهدف إلى توسيع خط الدفاع الأمامي، مشيرًا إلى أن القوات عبرت نهر الليطاني ووسعت عملياتها العسكرية إلى شمال النهر، مؤكداً أن الهجمات تتواصل حالياً في مناطق إضافية ضمن جنوب لبنان.

