التصعيد مستمر.. غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف بلدة كفررمان جنوب لبنان

كتب : وكالات

03:01 ص 31/05/2026

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

شنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأحد، غارة عنيفة استهدفت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان، في تطور جديد للتصعيد العسكري المتواصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

أفادت مصادر محلية لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المنطقة بصاروخين على الأقل، مما تسبب بأضرار مادية كبيرة في الممتلكات، دون ورود أنباء فورية عن إصابات.

بالإضافة إلى ذلك، سقط عدد من القتلى والجرحى إثر هجوم إسرائيلي منفصل على بلدة دير الزهراني جنوب لبنان.

تأتي هذه الغارات بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المكثفة على المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث شهدت كفررمان استهدافات متكررة. ففي 28 مايو الجاري، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا عاجلا لسكان بلدة كفررمان وعدد من البلدات المجاورة، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدا عسكريا خطيرا، إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية توغلت إلى ما وراء نهر الليطاني.

وقال نتنياهو: "قواتنا عبرت الليطاني وتقدمت إلى التضاريس المسيطرة"، مشيرا إلى أن إسرائيل "تضرب حزب الله في الصميم".

من جانبه، أعلن حزب الله أنه لا يزال يخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في عمق الأراضي اللبنانية، مؤكدا تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة بالأفراد والعتاد، وفقا لروسيا اليوم.

