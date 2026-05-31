يواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ تتواصل عمليات القصف ونسف منازل الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع.

ونفذ جيش الاحتلال، اليوم الأحد، نفَّذ عمليات نسف لمبانٍ سكنية في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال النار وقنابل الإنارة في بحر مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وفي شمالي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار باتجاه المناطق الشرقية لبلدة بيت لاهيا.

وفي وسط القطاع، استهدف قصف إسرائيلي المنطقة الغربية مخيم النصيرات.

وأمس السبت، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن طواقم الإنقاذ أحصت أكثر من 900 شهيدا وأكثر من 2700 مصابا في القطاع، منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح بصل، أن الاحتلال لم يتوقف مطلقًا عن عمليات القتل والقصف المستمر في جميع أرجاء القطاع منذ إعلان التهدئة المزعومة، مشددًا على أن كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء لا تزال تتعرض للقتل الممنهج.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة 7 شهداء بينهم شهيد ارتقى متأثرًا بإصابته و25 إصابة.

وأكدت الوزارة في بيان، أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأشارت إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، ارتقى 929 شهيدًا، وأُصيب 2811 فلسطينيًا، بينما تم انتشال جثامين 781 شهيدًا.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72938 شهيدًا و172919 مصابًا.

ولفتت إلى أنه تم إضافة 112 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء منذ بداية شهر مايو.

يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مختلف أنحاء القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

واستشهد فلسطيني وأُصيب آخرون، أمس السبت، جراء قصف شنه طيران الاحتلال على مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد رئيس قسم التخدير في مستشفى يافا، جمال أبو عون، جراء قصف الاحتلال لمدينة دير البلح، وفقا للغد.