إعلان

جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة على مستشفيات بالقاهرة.. عقوبات وإجراءات فورية

كتب : أحمد جمعة

02:29 م 31/05/2026

جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة شملت عدة منشآت صحية بمحافظة القاهرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

بدأت الجولة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، حيث تفقد نائب الوزير أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والأشعة والعيادات الخارجية والمعمل، ووجه بإحالة الطبيب المختص بالأشعة للتحقيق لغيابه عن العمل، كما أمر برفع كفاءة سكن الأطباء وتجهيزه بشكل لائق. واطمأن على حالة عدد من المرضى واستمع إلى ملاحظات ذويهم.

وتوجه الدكتور عمرو قنديل، إلى المركز الطبي العام بالنزهة الجديدة، حيث تابع انتظام سير العمل ووجه بإحالة مدخل بيانات بمكتب الصحة للتحقيق بسبب تغيبه عن العمل.

شملت الجولة زيارة المركز الطبي الحضري بروض الفرج، ومستشفى روض الفرج العام، حيث لاحظ نائب الوزير، وجود حالة مرضية في قسم الطوارئ بالمستشفى، منذ فترة تجاوزت المعدلات المقبولة، فوجه الفريق الطبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التقييم الطبي واتخاذ القرار العلاجي المناسب ونقل الحالة إلى القسم المختص فورًا.

وتفقد نائب الوزير أقسام الأشعة والمعمل وبنك الدم والعيادات المسائية وقسم الرعاية المركزة، ووجه بضرورة المتابعة الدورية الدقيقة للحالات المرضية، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية. كما أوصى بالاستغلال الأمثل لغرف العمليات لتقليل قوائم الانتظار.

وأكد الدكتور عمرو قنديل في ختام جولته أن مثل هذه الجولات المفاجئة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في المتابعة المستمرة، ورصد أي قصور ومعالجته فوريًا، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو قنديل وزارة الصحة خالد عبدالغفار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تفاصيل القبض على تاجر الموبيليا المتهم بقتل زوجته في القليوبية
أخبار المحافظات

تفاصيل القبض على تاجر الموبيليا المتهم بقتل زوجته في القليوبية
توجيهات جديدة من السيسي بشأن "تصدير التعليم المصري".. ماذا قال؟
أخبار مصر

توجيهات جديدة من السيسي بشأن "تصدير التعليم المصري".. ماذا قال؟
15 صورة لـ أحمد سعد بإطلالات مثيرة للجدل
زووم

15 صورة لـ أحمد سعد بإطلالات مثيرة للجدل

بعد "نقصاك القعدة".. جانا عمرو دياب تقدم إعلانها الرابع بمشاركة الشاب خالد
زووم

بعد "نقصاك القعدة".. جانا عمرو دياب تقدم إعلانها الرابع بمشاركة الشاب خالد
فيديو أثار الجدل.. هل يعاقب القانون الأب على تسلق منزل الطليقة لرؤية الأبناء؟
حوادث وقضايا

فيديو أثار الجدل.. هل يعاقب القانون الأب على تسلق منزل الطليقة لرؤية الأبناء؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة ما بعد الموت.. كيف تحولت المقابر إلى سلعة نادرة في الريف المصري؟
القاهرة تتجاوز الـ35 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد حتى الجمعة