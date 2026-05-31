إعلان

"من طراز إم كيو1".. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية

كتب : وكالات

06:59 ص 31/05/2026

إسقاط طائرات مسيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الدفاع الجوي التابع له تمكن من إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز "إم كيو1".

أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن طائرة مسيرة من طراز "إم كيو1" تابعة للجيش الأمريكي دخلت فجر اليوم الأحد إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية، إلا أنه تم رصدها على الفور واستهدفتها صواريخ منظومة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري، وتم إسقاطها.

وأعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن أجواء المياه الإقليمية للجمهورية الإيرانية تخضع لسيطرة كاملة، محذرة من أن أي اعتداء سيواجه بحزم، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري الإيراني حرب إيران مضيق هرمز إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أدوية متداولة يوميًا قد تضعك في مأزق عند تحليل المخدرات.. ما القصة؟
أخبار مصر

أدوية متداولة يوميًا قد تضعك في مأزق عند تحليل المخدرات.. ما القصة؟
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 4 في اشتباك بجنوب لبنان
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 4 في اشتباك بجنوب لبنان
روجينا في برشلونة ونسرين طافش في المالديف..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

روجينا في برشلونة ونسرين طافش في المالديف..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
بعد "محتاج اللي يساعدني".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للملحن نادر نور
زووم

بعد "محتاج اللي يساعدني".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للملحن نادر نور

بعد حادثة دير المحرق.. كيف تنجو من تسرب الغاز؟
علاقات

بعد حادثة دير المحرق.. كيف تنجو من تسرب الغاز؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان