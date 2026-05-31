زيلينسكي يعلن وصول منصة دفاع جوي ألمانية جديدة إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تسلمت أمس السبت، منصة إطلاق جديدة مخصصة لمنظومة الدفاع الجوي المتطورة "أيريس تي" مُقدّمة من ألمانيا.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات جديدة، اليوم الأحد، أن هذه الإمدادات العسكرية تأتي في إطار المساعي المستمرة لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية الأوكرانية لحماية الأجواء والمدن من الهجمات الصاروخية المتواصلة.

زيلينسكي يُطالب بمد بلاده بمزيد من الذخائر والصواريخ

طالب الرئيس زيلينسكي، عبر تصريحات نشرها على تطبيق "تيليجرام"، الحلفاء بتقديم المزيد من ذخائر الدفاع الجوي، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تحتاج بشكل عاجل إلى صواريخ إضافية مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي المتنوعة لضمان توفر قدرات عسكرية كافية ومستدامة لصد الهجمات الجوية الروسية وحماية البنى التحتية الحيوية في البلاد.

ويأتي هذا الدعم العسكري في وقت تشهد فيه الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا متواصلا، مع استمرار الهجمات الجوية والصاروخية المتبادلة بين الجانبين واتساع نطاق العمليات العسكرية على عدة جبهات.