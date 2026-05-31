أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في نبأ عاجل، تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة وعدة بلدات واقعة بالقطاع الغربي لمنطقة الجليل، وسط توترات متصاعدة بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني.

وجاء هذا الإجراء الاحترازي الفوري في أعقاب رصد تسلل طائرة مسيّرة مجهولة اخترقت الأجواء من جهة الحدود الشمالية، مما دفع السلطات المعنية لحث السكان على توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الأمنية والدخول إلى الملاجئ.

الجيش الإسرائيلي يُصدر إنذارا عاجلا لإخلاء مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني

وفي تطور ميداني متزامن، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانات تحذيرية عاجلة، وجهها إلى سكان القرى والبلدات في جنوب لبنان يُطالبهم فيها بالإخلاء الفوري لمنازلهم.

وتلقى السكان الموجودون في المناطق الواقعة جنوب مجرى نهر الزهراني تحديدا أوامر بالتحرك والابتعاد عن هذه المواقع على وجه السرعة، في إشارة إلى احتمالية توسيع نطاق العمليات العسكرية والهجمات الجوية في تلك االمربعات الجغرافية.

سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل دون إصابات

على صعيد متصل، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن النظم الدفاعية رصدت هدفا جويا مشبوها تعاملت معه الرادارات قبل أن يسقط في نهاية المطاف داخل منطقة مفتوحة وغير مأهولة بالسكان في القطاع الشمالي.

وذكر البيان العسكري، أن الحادثة لم تُسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية ملموسة في موقع السقوط مع استمرار عمليات التمشيط والتحقيق لتحديد طبيعة الهدف.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.