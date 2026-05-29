انفجار صاروخ "نيو غلين" على منصة الإطلاق في فلوريدا.. فيديو

كتب : وكالات

06:12 م 29/05/2026

شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية حادثا لافتا في قطاع الفضاء، بعد انفجار صاروخ "نيو غلين" التابع لشركة "بلو أوريجن"، أثناء وجوده على منصة الإطلاق خلال اختبار حرق فعلي، ما أدى إلى تدميره بالكامل قبل أي عملية إطلاق فعلية.
وقالت الشركة المملوكة للملياردير جيف بيزوس، في بيان له اليوم الجمعة، إنها رصدت "خللًا أثناء اختبار الحرق الفعلي".


وأكدت شركة "بلو أوريجن"، أن جميع العاملين والطاقم الفني بخير، ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة وقوع الانفجار، حيث تصاعد دخان كثيف من أسفل الصاروخ قبل أن تندلع ألسنة اللهب وتتحول منصة الاختبار إلى كرة نار ضخمة، في مشهد أثار اهتمامًا واسعًا داخل أوساط صناعة الفضاء.

وفي السياق ذاته، أكد عضو الكونجرس عن ولاية فلوريدا، مايك خاريدوبولوس، الذي تشمل دائرته الانتخابية منطقة كيب كانافيرال حيث تقع منصة الإطلاق، أنه أجرى اتصالًا مع رئيس إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" جاريد أيزكمان، لمتابعة تداعيات الانفجار.
وقال خاريدوبولوس في منشور على منصة "إكس"، إنه يشعر بالارتياح لعدم وقوع أي إصابات، مقدمًا الشكر لفرق الطوارئ والمهندسين وفرق الإطلاق الذين تحركوا بسرعة لاحتواء الموقف والتعامل مع الحادث.


وفي منشور أخر، أكد خاريدوبولوس، أنه بعد أقل من 12 ساعة من حادثة خلل في نظام بلو أوريجين في كيب كانافيرال، أطلقت سبيس إكس بنجاح صاروخ فالكون 9.
وأوضح عضو الكونجرس أن "الفضاء مجال صعب، لكن ناسا وقوات الفضاء ستواصلان العمل مع بلو أوريجين وسبيس إكس وجميع شركائنا التجاريين في كيب كانافيرال للحفاظ على ريادة أمتنا في مجال الفضاء".

