أصيب ما لا يقل عن 11 شخصا، ‌فيما وصفته إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة ميامي ديد أنه انفجار محتمل لقارب بالقرب من معلم سياحي شهير ⁠على مقربة من ميامي بيتش.

وتلقت إدارة الإطفاء في ميامي-ديد، بلاغا عن انفجار محتمل في الساعة 12:48 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة "1648 بتوقيت جرينتش" بالقرب من هولوفر ساندبار، وهي وجهة ‌سياحية ⁠شهيرة.

كما استجابت إدارة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا وخفر السواحل الأمريكي للبلاغ.

ونقل ⁠المسعفون 11 شخصا إلى المستشفيات المحلية.

ولم يكشف المسؤولون عن سبب الحادث.

⁠لكن في مقابلة مع صحيفة ميامي هيرالد، ألقى ⁠أحد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب باللوم على تسرب غاز، وفقا لرويترز.