إصابة 11 شخصا إثر انفجار محتمل بقارب في فلوريدا
كتب : وكالات
إصابة 11 شخصا إثر انفجار محتمل بقارب في فلوريدا
أصيب ما لا يقل عن 11 شخصا، فيما وصفته إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة ميامي ديد أنه انفجار محتمل لقارب بالقرب من معلم سياحي شهير على مقربة من ميامي بيتش.
وتلقت إدارة الإطفاء في ميامي-ديد، بلاغا عن انفجار محتمل في الساعة 12:48 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة "1648 بتوقيت جرينتش" بالقرب من هولوفر ساندبار، وهي وجهة سياحية شهيرة.
كما استجابت إدارة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا وخفر السواحل الأمريكي للبلاغ.
ونقل المسعفون 11 شخصا إلى المستشفيات المحلية.
ولم يكشف المسؤولون عن سبب الحادث.
لكن في مقابلة مع صحيفة ميامي هيرالد، ألقى أحد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب باللوم على تسرب غاز، وفقا لرويترز.