خبير طاقة: إصلاح منشآت الخليج النفطية يستغرق عامًا ويكلف 55 مليار دولار

كتب : مصراوي

06:28 م 29/05/2026

الدكتور ممدوح سلامة الخبير الاقتصادي

أكد الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط والطاقة، أن استمرار أزمة الطاقة وارتفاع التضخم المالي قد يقود إلى انحسار اقتصادي عالمي خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن إصلاح الأضرار التي لحقت بمنشآت النفط والغاز في الخليج العربي سيستغرق ما بين 8 إلى 12 شهرًا.

وأضاف "سلامة" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن كلفة إصلاح المنشآت النفطية والغازية في الخليج العربي ستصل إلى 55 مليار دولار، موضحًا أن فتح مضيق هرمز لن يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة كما يعتقد البعض.

خبير: الدول ستعطي الأولوية لملء خزاناتها النفطية حال فتح مضيق هرمز

أشار خبير النفط والطاقة، إلى أن الدول ستعطي الأولوية لملء خزاناتها النفطية حال فتح المضيق، مما سيبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 85 و90 دولارًا للبرميل وربما أكثر، وهذا يعني أن المستهلكين سيواصلون دفع فواتير طاقة مرتفعة لفترة طويلة.

وتابع أن ضعف الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس الماضية سيحد من قدرة الدول المنتجة على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي، مضيفًا بالعامية: "اللي فات مات وانتهى، محدش استثمر كفاية زمان، دلوقتي الطلب زايد والإنتاج مش قادر يلحق".

وشدد خبير النفط والطاقة العالمي على أن تراجع القدرة الشرائية وانخفاض النمو الاقتصادي في الغرب نتيجة حرب الشرق الأوسط أثرا بشكل مباشر على المواطن العادي في أمريكا وأوروبا، وليس فقط على الحكومات والشركات الكبرى.

وأكد الدكتور ممدوح سلامة على أن العالم مقبل على مرحلة صعبة من انحسار اقتصادي إذا استمرت التوترات الإقليمية، داعيًا الدول الكبرى إلى التدخل السريع لوقف الحرب وإعادة الاستقرار إلى منطقة الخليج العربي قبل فوات الأوان.

أزمة الطاقة دول الخليج مضيق هرمز أسعار النفط

