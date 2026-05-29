مسؤول إيراني: ترامب الوحيد الذي لا يقبل إدارة إيران لمضيق هرمز

كتب : وكالات

05:46 م 29/05/2026

إبراهيم رضائي

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، إبراهيم رضائي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الشخص الوحيد الذي لم يقبل بالإدارة الإيرانية لمضيق هرمز.

وأضاف رضائي في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة أن "الإدارة الإيرانية" للممر المائي الحيوي قد تم تأسيسها على الصعيد العالمي.

وتابع المسؤول الإيراني، "أن الدول تحصل على الإذن وتدفع الرسوم وتمرر سفنها تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني".

وأكد رضائي أن "الشخص الوحيد الذي لم يقبل هذا أو لا يريد قبوله هو ترامب"، مضيفاً أنه "بين الحين والآخر يرسل جيشه لفتح المضيق، فيأتون ويتعرضون للهزيمة ثم يعودون".

