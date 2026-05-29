بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى آخر التطورات السياسية والأمنية الراهنة.

تأكيد لبناني على أولوية وقف إطلاق النار

وأكد عون، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، معتبراً أنه يشكل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوات لاحقة، ويمثل الممر الضروري لتهيئة الظروف لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن الوزير الأمريكي ماركو روبيو تأكيده التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة جهودها لتثبيت مخرجات اللقاءات السابقة في واشنطن، في إطار المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد.

كما شدد روبيو خلال الاتصال على دعم الولايات المتحدة لاستقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه، مؤكداً حقه الطبيعي في تقرير مصيره، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لمعالجة التوترات الإقليمية.