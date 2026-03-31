فلوريدا تغير اسم مطار بالم بيتش إلى "دونالد ترامب الدولي"

كتب : محمد أبو بكر

02:20 ص 31/03/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

وقع حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، قانونًا لتغيير اسم مطار بالم بيتش الدولي ليصبح "مطار دونالد ترامب الدولي"، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من المباني والمؤسسات والبرامج الحكومية والسفن الحربية التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي، بحسب رويترز.

ويأتي قرار تغيير اسم المطار بعد موافقة فلوريدا العام الماضي على خطة للتبرع بمبنى في وسط ميامي ليكون موقع مكتبة ترامب الرئاسية.

ترامب، المولود في نيويورك، انتقل إلى فلوريدا عام 2019 بعد أن كان يقيم في شقة بنتهاوس ببرج ترامب، وهو يقيم حاليًا بشكل أساسي في منتجع مار-آ-لاجو في بالم بيتش، بحسب رويترز.

وقبل أن يصبح التغيير رسميًا، يجب تقديم طلب إلى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، التي ستقوم بمعالجة التغيير في قواعد البيانات الملاحية ومخططات الرحلات، وكذلك تحديث لافتات المطار.

كما قدم النائب برايان ماست مشروع قانون لتغيير رمز المطار من PBI إلى DJT، اختصارًا لأحرف اسم ترامب.

يُذكر أن اسم ترامب سيظهر أيضًا على فئة من السفن الحربية الأمريكية، وبرنامج تأشيرات للمستثمرين الأثرياء، وموقع حكومي للأدوية المقررة، وحسابات التوفير الفيدرالية للأطفال، كما أضيف اسمه إلى مركز جون ف. كينيدي للفنون الأدائية ومعهد السلام الأمريكي في واشنطن، وتمت الموافقة على إصدار عملة تذكارية ذهبية تحمل صورته ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لأمريكا هذا العام، بحسب بحسب رويترز.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
زووم

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
أخبار المحافظات

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
تقارير: ترامب مستعد لـ إنهاء الحرب ضد إيران دون إعادة فتح مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

تقارير: ترامب مستعد لـ إنهاء الحرب ضد إيران دون إعادة فتح مضيق هرمز

أخبار

المزيد

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها