وقع حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، قانونًا لتغيير اسم مطار بالم بيتش الدولي ليصبح "مطار دونالد ترامب الدولي"، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من المباني والمؤسسات والبرامج الحكومية والسفن الحربية التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي، بحسب رويترز.

ويأتي قرار تغيير اسم المطار بعد موافقة فلوريدا العام الماضي على خطة للتبرع بمبنى في وسط ميامي ليكون موقع مكتبة ترامب الرئاسية.

ترامب، المولود في نيويورك، انتقل إلى فلوريدا عام 2019 بعد أن كان يقيم في شقة بنتهاوس ببرج ترامب، وهو يقيم حاليًا بشكل أساسي في منتجع مار-آ-لاجو في بالم بيتش، بحسب رويترز.

وقبل أن يصبح التغيير رسميًا، يجب تقديم طلب إلى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، التي ستقوم بمعالجة التغيير في قواعد البيانات الملاحية ومخططات الرحلات، وكذلك تحديث لافتات المطار.

كما قدم النائب برايان ماست مشروع قانون لتغيير رمز المطار من PBI إلى DJT، اختصارًا لأحرف اسم ترامب.

يُذكر أن اسم ترامب سيظهر أيضًا على فئة من السفن الحربية الأمريكية، وبرنامج تأشيرات للمستثمرين الأثرياء، وموقع حكومي للأدوية المقررة، وحسابات التوفير الفيدرالية للأطفال، كما أضيف اسمه إلى مركز جون ف. كينيدي للفنون الأدائية ومعهد السلام الأمريكي في واشنطن، وتمت الموافقة على إصدار عملة تذكارية ذهبية تحمل صورته ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لأمريكا هذا العام، بحسب بحسب رويترز.