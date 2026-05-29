أعلنت وزارة السياحة والآثار، بدء أولى رحلات عودة حجاج السياحة المصريين من الأراضي المقدسة، اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك عقب إتمامهم أداء مناسك الحج للموسم الحالي، في إطار خطة متكاملة لمتابعة عودة ضيوف الرحمن حتى وصول آخر فوج إلى أرض الوطن.

وتشهد أولى مراحل العودة إقلاع 8 رحلات جوية من الأراضي المقدسة تقل على متنها 476 حاجًا، ضمن برنامج تفويج يستمر حتى منتصف شهر يونيو المقبل، وفق جدول زمني منظم يراعي توزيع الرحلات بين مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

لجان ميدانية لتيسير إجراءات المغادرة

أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن البعثة الرسمية دفعت بلجانها الميدانية إلى مطاري المغادرة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة إجراءات سفر الحجاج، وتقديم الدعم اللازم لهم حتى إتمام مغادرتهم بيسر وسهولة.

وأوضحت أن هذه اللجان تتولى مرافقة الحجاج ومتابعة إجراءات السفر وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يضمن تيسير رحلة العودة وتحقيق أعلى درجات الراحة والاطمئنان لحجاج السياحة المصريين، الذين يبلغ عدد المغادرين منهم جواً نحو 35 ألف حاج من إجمالي حجاج السياحة لهذا الموسم.

استقبال الحجاج داخل المطارات المصرية

أشارت إلى وجود لجان مماثلة داخل مطار القاهرة الدولي ومختلف مطارات الوصول بالجمهورية، لتيسير إنهاء إجراءات الاستقبال والوصول، وذلك ضمن منظومة تنسيق متكاملة تعمل على مدار الساعة بين كافة لجان البعثة داخل المملكة وخارجها.

متابعة مستمرة حتى عودة آخر حاج

شددت وزارة السياحة والآثار على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمتابعة حركة عودة الحجاج أولاً بأول، والتدخل الفوري حال وجود أي ملاحظات، بما يضمن انسيابية الرحلات وسلامة الحجاج حتى عودتهم الكاملة إلى أرض الوطن.

وأكدت الوزارة أن منظومة الحج السياحي هذا العام لم تتوقف عند نجاح تنظيم سفر الحجاج وأدائهم للمناسك، بل تمتد إلى متابعة رحلة العودة بنفس مستوى الجاهزية، في إطار خطة شاملة تستهدف تقديم أفضل خدمة ممكنة لضيوف الرحمن منذ مغادرتهم مصر وحتى عودتهم سالمين.