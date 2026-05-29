مستشار المرشد الإيراني يهدد أمريكا: سنهاجم إذا استمر الحصار البحري

كتب : محمد جعفر

05:48 م 29/05/2026

محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني

قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إن طهران ستشن هجوماً إذا استمر الحصار البحري الأمريكي لفترة تتجاوز ما وصفه بـ"المدة المحددة"، في تصعيد جديد للتوتر بين إيران والولايات المتحدة.

الحرس الثوري يعتمد "الحرب غير المتكافئة"

وأضاف رضائي، في تصريحات إعلامية، أن الحرس الثوري الإيراني يعمل وفق استراتيجية "الحرب غير المتكافئة"، معتمداً على الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة والقوارب السريعة باعتبارها أدوات رئيسية للردع والمواجهة.

"التنازلات تُنتزع بالصواريخ"

وفي سياق متصل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لا تثق بما وصفه بـ"الضمانات أو الأقوال"، مشدداً على أن الأفعال وحدها تمثل معيار الحكم في التعامل مع الولايات المتحدة.

واعتبر رئيس البرلمان الإيراني أن بلاده تحصل على التنازلات "ليس من خلال المحادثات، وإنما عبر الصواريخ"، مضيفاً أن الطرف الفائز في أي اتفاق هو "من يستعد للحرب بشكل أفضل من اليوم التالي".

