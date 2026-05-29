قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيجتمع الآن في غرفة العمليات الأمريكية اليوم الجمعة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن إيران، مؤكدا أنه يجب على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا أو قنبلة أبدا.

وشدد ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الجمعة، على ضرورة أن يكون مضيق هرمز مفتوحا على الفور، دون فرض رسوم، أمام حركة الشحن غير المقيدة في كلا الاتجاهين.

وأكد ترامب، أنه سيتم القضاء على جميع الألغام المائية، إن وجدت، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قامت بإزالة العديد منها عبر التفجير باستخدام كاسحات الألغام الكبيرة تحت الماء.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إيران ستستكمل إزالة أو تفجير أي ألغام متبقية بشكل فوري، متابعًا: "أن السفن العالقة في المضيق بسبب ما وصفه بـ"الحصار البحري المذهل وغير المسبوق ستبدأ عملية العودة إلى الوطن بعد رفع الحصار".

وأشار ترامب إلى أن المادة المخصبة من اليورنيوم،"الغبار النووي"، والمدفونة في أعماق الأرض تحت جبال منهارة نتيجة هجوم بقاذفات B2 قبل 11 شهرًا، سيتم اكتشافها من قبل الولايات المتحدة بالتنسيق والتعاون مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ثم تدميرها.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة والصين هما الدولتان الوحيدتان القادرتان ميكانيكيًا على تنفيذ هذه المهمة.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه تم الاتفاق على بنود أخرى وصفها بأنها "أقل أهمية بكثير".