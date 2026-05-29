كيف تقيس سرعة الإنترنت الفعلية؟.. تعرف على الخطوات عبر تطبيق "MY NTRA"

كتب : آية محمد

04:57 م 29/05/2026

قياس سرعة الإنترنت

يعاني كثير من مستخدمي الإنترنت من تراجع سرعة الشبكة في بعض الأوقات، مما يدفعهم للبحث عن طريقة بسيطة لمعرفة السرعة الفعلية للاتصال سواء عبر شبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف المحمول.

ويتيح تطبيق "MY NTRA"، التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إمكانية قياس سرعة الإنترنت بسهولة سواء عند استخدام الواي فاي أو بيانات الهاتف، إلى جانب توفير عدد من الخدمات الأساسية دون الحاجة للتواصل مع خدمة العملاء أو زيارة فروع الشركات.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات قياس سرعة الإنترنت من خلال التطبيق:

1- تحميل التطبيق عبر متجر Play Store لهواتف Android أو App Store لهواتف iPhone.

2- فتح التطبيق وتسجيل الدخول.

3- الدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم الضغط على "الخدمات".

4- اختيار "خدماتي".

5- الضغط على "اعرف سرعتك".

وبعدها يبدأ التطبيق في قياس سرعة الإنترنت المتصل بها الهاتف من خلال إحدى منصات القياس العالمية.

ولقياس سرعة الإنترنت لشبكة الواي فاي، يجب الاتصال بالشبكة وإيقاف بيانات الهاتف المحمول.

أما في حال الرغبة بقياس سرعة الإنترنت عبر بيانات الهاتف، فيجب إغلاق الواي فاي وتشغيل بيانات الهاتف فقط.

