أعلن المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة والقرارات الحاسمة للتصدي لظاهرة خروج سيارات الأجرة "السيرفيس" عن خطوط السير المقررة لها، وتوقيع غرامات مالية مغلظة على المخالفين بهدف إنهاء أزمة المواصلات وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

عقوبات تصاعدية تصل لإلغاء الرخصة

وشدد محافظ أسوان على توقيع غرامات مالية تدريجية على أي سيارة "سيرفيس" يتم ضبطها تعمل خارج خط سيرها الرسمي، أو يثبت عملها لصالح الشركات والمشروعات الخاصة بالمخالفة للتراخيص المحددة لها. وأوضح المحافظ أن العقوبات ستطبق وفقاً للمصفوفة التالية:

المرة الأولى: توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

المرة الثانية (عند تكرار المخالفة): تضاعف الغرامة لتصل إلى 40 ألف جنيه.

المرة الثالثة: إلغاء الترخيص وخط السير نهائياً، مع طرح الرخصة الملغاة في مزاد علني لسائقين آخرين ملتزمين.

وجاءت هذه القرارات عقب جولة ميدانية تفقدية قام بها محافظ أسوان، رصد خلالها تواجد عدد من سيارات السيرفيس أسفل كوبري دراو بالطريق الصحراوي الغربي تعمل لصالح مشروعات خاصة، مما تسبب في حدوث عجز حاد في الخدمة داخل المدن، ونقص وسائل النقل المنتظمة وزيادة تكدس المواطنين.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذه الإجراءات لا تستهدف الجانب العقابي فحسب، بل تسعى لتحقيق الانضباط ومنع استغلال المواطنين، لافتاً إلى أن طرح الخطوط الملغاة لسائقين ملتزمين يضمن استمرار الخدمة بكفاءة عالية دون الإضرار بالمصالح اليومية للمواطنين.

مهلة أخيرة لأصحاب "التوك توك"

وفي سياق متصل، أطلق محافظ أسوان تحذيراً أخيراً لأصحاب مركبات "التوك توك"، مشيراً إلى أنه متبقٍ شهر واحد فقط على انتهاء المهلة المحددة لترخيص هذه المركبات وتوفيق أوضاعها القانونية.

وأكد المحافظ أنه اعتباراً من الأول من شهر يوليو القادم، سيتم تطبيق إجراءات مشددة، حيث لن يُسمح لأي مركبة "توك توك" غير مرخصة بالحصول على الوقود من محطات التموين نهائياً، مشدداً على ضرورة مسارعة أصحاب المركبات لاستغلال الفرصة الحالية وإنهاء إجراءات الترخيص؛ لضمان تحقيق الانضباط المروري وتنظيم حركة الشارع الأسواني.