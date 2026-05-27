ترامب: لن أكون مرتاحا إذا استولت الصين أو روسيا على اليورانيوم الإيراني

كتب : محمود الطوخي

09:06 م 27/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يشعر بالارتياح في حال استولت روسيا أو الصين على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مستبعدا منح طهران أي إعفاءات من العقوبات الاقتصادية مقابل التخلي عن ذلك المخزون.

وشدد ترامب على أن هذا التنازل الفني لن يقابله تخفيف للضغوط المالية التي تفرضها واشنطن، موضحا في مقابلة مع شبكة "بي بي إس نيوز"، الأربعاء، أن الإطار التفاوضي الحالي لا يتضمن مقايضة اليورانيوم برفع القيود المفروضة على طهران.

وعند سؤاله عما إذا كان تسليم المخزون يعني تخفيف العقوبات، أجاب ترامب: "لا، لا، ليس على الإطلاق. ليس تخفيف العقوبات، لا".

ويأتي هذا الموقف ليعزز توجه واشنطن المتشدد في إدارة الملفات العالقة بين إيران وأمريكا، مع التأكيد على ضرورة تجريد طهران من قدراتها النووية دون تقديم مكافآت مالية مسبقة.

استراتيجية واشنطن لتفادي حرب إيران

أكد الرئيس الأمريكي أن الجانب الإيراني سيتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب دون الحصول على إغاثة اقتصادية أو رفع للعقوبات، قائلا: "إنهم سيتخلون عن اليورانيوم عالي التخصيب ليس من أجل العقوبات أو الإغاثة. لا، لا، ليس على الإطلاق".

وتصر الإدارة الأمريكية على أن أي خطوات تتخذها طهران بخصوص برنامجها النووي يجب ألا ترتبط بوعود فورية برفع التجميد عن الأصول أو تسهيل حركة التجارة.

تأتي هذه الخطوات في إطار الاستراتيجية التي يتبعها ترامب للتعامل مع احتمالات حرب إيران، وضمان عدم حيازة طهران للسلاح النووي تحت أي ظرف من الظروف.

ويرى البيت الأبيض أن الضغط المستمر هو الوسيلة الوحيدة لانتزاع تنازلات حقيقية تضمن أمن المنطقة واستقرارها.

