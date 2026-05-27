الصين تدعو واشنطن وطهران لتقديم تنازلات ودعم الهدنة



دعت الصين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار القائم في الشرق الأوسط، معربة عن أملها في أن تبدي الولايات المتحدة وإيران مرونة تسهم في تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال جلسة نقاش مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي، ضرورة احترام الهدنة الحالية، وذلك بالتزامن مع اتهامات إيرانية للولايات المتحدة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتحذيرات طهران من اتخاذ رد على ذلك.

وأوضح وانج يي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في نيويورك الثلاثاء، أن بكين تواصل العمل من أجل احتواء النزاع، مشيرا إلى أن الصين حافظت خلال الفترة الماضية على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية بالأزمة.

وقال إن بلاده تأمل في استمرار التزام جميع الأطراف بجهود تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على تعزيز التقارب والتفاهم بما يساهم في عودة السلام إلى منطقة الشرق الأوسط بأسرع وقت ممكن، بحسب ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية.

كما شدد وزير الخارجية الصيني على دعم بكين لجهود الوساطة التي تقودها باكستان إلى جانب دول أخرى، مؤكدا كذلك دعم الصين للتحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف وانج يي أن الصين تأمل في أن تواصل الأطراف المعنية اجتماعاتها وأن تواصل السير نحو حلول مشتركة تساهم في تخفيف التوترات القائمة.