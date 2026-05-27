الصين توسع إجراءات الطوارئ لمواجهة الأمطار والفيضانات

كتب : وكالات

01:15 م 27/05/2026

اتخذت السلطات الصينية إجراءات طارئة جديدة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، بعدما قررت تفعيل استجابة من المستوى الرابع في مقاطعة قويتشو جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع استمرار حالة التأهب نفسها في بلدية تشونغتشينغ ومقاطعتي هونان وهوبي.

وجاءت هذه التحركات مع توقعات باستمرار موجة الأمطار الغزيرة التي تضرب مناطق واسعة، وسط مخاوف من تفاقم أخطار الفيضانات في الأقاليم الجنوبية والوسطى.

وشارك المقر الوطني لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في اجتماع تنسيقي عقد بالتعاون مع وزارة إدارة الطوارئ وعدد من الجهات المختصة، لمتابعة تطورات الحالة الجوية ووضع خطط الاستجابة للمناطق الأكثر تضرراً.

وتناول الاجتماع أوضاع عدة مقاطعات شهدت تأثيرات مباشرة للأحوال المناخية، من بينها آنهوي وجيانغسو في شرق الصين، إضافة إلى خنان الواقعة وسط البلاد.

وحذرت الجهات المعنية خلال الاجتماع من استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على نطاق واسع حتى يوم الخميس، خاصة في المناطق الجنوبية التي تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب سوء الأحوال الجوية.

