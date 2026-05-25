أصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانا عاجلا شديد اللهجة، أعلنت فيه أن القوات المسلحة الروسية تعتزم توجيه ضربات عسكرية مباشرة تستهدف مراكز صنع القرار ومقرات القيادة الحيوية التابعة للجيش الأوكراني.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها، اليوم الإثنين، أن هذا التصعيد الميداني يأتي في إطار خطة عسكرية جرى اعتمادها لضرب نقاط الإدارة والتحكم الرئيسية لإضعاف القدرات التوجيهية للقوات الأوكرانية خلال المرحلة المقبلة.

موسكو توجّه تحذيرا صارما للبعثات الدبلوماسية وتُطالب بمغادرة كييف فورا

وفي سياق متصل، وجهت الخارجية الروسية، أيضا تحذيرا صارما وعاجلا إلى كافة موظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعاملين في السفارات المتواجدة داخل العاصمة الأوكرانية كييف بضرورة مغادرة المدينة على الفور ودون أي تأخير.

وأكد البيان الروسي، أن هذا الإجراء الوقائي يأتي نظرا لشن هجمات صاروخية وجوية وشيكة ستطال عمق العاصمة، مما يهدد سلامة المجمعات الدبلوماسية المتواجدة في محيط العمليات المقررة.

توصيات عاجلة للأجانب بالخروج من العاصمة الأوكرانية

كما تضمن البيان الروسي توصية عاجلة ومباشرة لجميع الرعايا الأجانب المتواجدين في كييف بضرورة المغادرة الفورية وتأمين خروجهم من المدينة بأسرع وقت ممكن.

وفي الوقت نفسه، دعت الخارجية الروسية، المدنيين والسكان المحليين في العاصمة الأوكرانية، إلى ضرورة الابتعاد التام وبمسافات آمنة عن كافة المنشآت العسكرية والمباني الإدارية الحكومية حرصا على حياتهم وتجنبا لآثار القصف المتوقع.

الجيش الروسي يستعد لضرب البنية التحتية في عمق كييف

على صعيد تحديد الأهداف الميدانية، أكدت الخارجية الروسية، أن الترسانة الصاروخية والجوية للقوات المسلحة ستستهدف بشكل مباشر البنية التحتية العسكرية الحيوية، بالإضافة إلى منشآت ومصانع التصنيع العسكري والدعم اللوجستي المنتشرة في العاصمة كييف.

وشدد البيان، على أن العمليات القادمة تركز على تعطيل القدرات الإنتاجية والفنية التي تُغذي المجهود الحربي الأوكراني وشل حركتها بالكامل.

يأتي هذا التصعيد الروسي في وقت تشهد فيه الجبهة الأوكرانية تقدما ميدانيا روسيا ملحوظا، ويعكس رغبة موسكو في شل القدرات القيادية واللوجستية للجيش الأوكراني.