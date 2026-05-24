أعلنت وزارة الدفاع الروسية، توجيه ضربة عقابية واسعة النطاق استهدفت مواقع القيادة العسكرية الأوكرانية باستخدام منظومة صواريخ "أوريشنيك وإسكندر وكينجال وتسيركون" فرط الصوتية والمجنحة، وسط تصاعد التوترات بين موسكو وكييف.

وأوضحت الوزارة، في بيان عاجل لها عن سير العملية العسكرية، اليوم الأحد، أن هذه الضربة تأتي ردا على الاعتداءات الأوكرانية التي وصفتها بـ"الإرهابية" ضد أهداف مدنية داخل الأراضي الروسية.

استهداف مراكز السيطرة وبنى الطاقة ومصافي النفط في أوكرانيا

أفاد البيان، بأن القوات الروسية وظفت في ضربتها المكثفة مزيجا من الصواريخ فرط الصوتية والمجنحة والمسيّرات والصواريخ البحرية، لضرب مراكز القيادة والسيطرة والقواعد الجوية ومواقع الصناعات العسكرية في أوكرانيا.

كما طالت الهجمات الروسية مصافي النفط ومواقع الطاقة وبنى النقل واللوجستيات التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية في عملياتها.

الدفاعات الجوية الروسية تسقط مئات المسيّرات والصواريخ والقنابل

وفي مسار العمليات الدفاعية، تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسي من إسقاط 7 قنابل جوية موجهة تابعة للقوات الأوكرانية إلى جانب تدمير 6 صواريخ من طراز "فامبير" تشيكية الصنع.

وفي السياق ذاته، نجحت الدفاعات الروسية في اعتراض وإسقاط 320 مسيّرة أوكرانية في اتجاهات مختلفة من جبهات القتال.

تحركات تكتيكية لقوات الشمال والغرب والجنوب تكبد الجيش الأوكراني خسائر بشرية

على صعيد المواجهات الميدانية، نجحت قوات الشمال في تحسين موقعها التكتيكي على الأرض وكبدت الجانب الأوكراني خسائر بلغت 175 عسكريا بالتزامن مع إعلان قوات الغرب عن تحسين مواقعها الميدانية وإلحاق خسائر في صفوف القوات الأوكرانية تُقدّر بنحو 180 عسكريا.

كما تمكنت قوات الجنوب من تعزيز وتطوير مواقعها على الخط الأمامي للجبهة مكبدة الجانب الأوكراني خسائر بلغت أكثر من 90 عسكريا.

قوات المركز والشرق ودنيبر تواصل التقدم وتكبد القوات الأوكرانية مئات القتلى

وفي سياق متصل، أحرزت قوات المركز تقدما ميدانيا بالاستيلاء على مواقع متقدمة بعد مواجهات عنيفة أدت إلى تكبيد القوات الأوكرانية أكثر من 305 عسكريين.

كما واصلت قوات الشرق تقدمها الهجومي مُلحقة بالجانب الأوكراني خسائر بلغت 265 عسكريا، بينما أعلنت قوات دنيبر، عن نجاح عملياتها في اتجاهها العملياتي وتكبيد القوات الأوكرانية أكثر من 50 عسكريا.

يأتي هذا الرد الروسي القوي في ظل تصاعد حاد للتوتر بين موسكو وكييف، حيث يعكس استهداف مقار القيادة العسكرية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل، وسط مخاوف من توسع دائرة الصراع في الأيام المقبلة.