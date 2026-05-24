روسيا تشن هجومًا واسعًا على كييف ومدن أوكرانية

كتب : وكالات

10:35 ص 24/05/2026

هجوم روسي

شنت القوات الروسية، هجوما عنيفا على العاصمة كييف وعدة مناطق أخرى في أوكرانيا، في واحد من أكثر الهجمات كثافة التي تعرضت لها كييف خلال العامين الماضيين، ردا على الهجمات الأوكرانية الإرهابية ضد المدنيين الروس.

وأطلقت القوات المسلحة الروسية هجوما واسعا مشتركا باستخدام الصواريخ والمسيّرات على مناطق متعددة في أوكرانيا، استمر لنحو 5 ساعات متواصلة في العاصمة كييف وحدها.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أوكرانية وقنوات المراقبة، فقد استخدم صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي لاستهداف مدينة بيلا تسيركفا، حيث يُرجح أن المطار المحلي كان الهدف الرئيسي، مع انتشار مقاطع فيديو تظهر تحليق الصاروخ، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

وفي كييف، أدت موجات الانفجارات المتتالية إلى أضرار في جميع أحياء المدينة، ووصفت بأنها من أثقل الضربات التي شهدتها العاصمة خلال العامين الماضيين، حيث تجاوز عدد مواقع الانفجار 40 موقعاً.

وامتدت الهجمات لتشمل مدنا ومناطق أخرى مثل "تشيركاسي، وكيروفوغراد، وبولتافا، وسومي، وخميلنيتسكي"، بالإضافة إلى استهداف مطار ستاروكونستانتينوف العسكري.

ووفقا للتقديرات الأولية، تم إطلاق نحو 700 مسيّرة وحوالي 50 صاروخا.

روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية

