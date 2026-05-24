أعلن وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، أنه أصدر توجيهات عاجلة للدبلوماسيين الأوكرانيين لضمان عقد اجتماعات طارئة لمجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي المكثف والأخير الذي شنته روسيا.

وكتب سيبيها، في تدوينة على منصة "إكس" اليوم الأحد: "لقد وجهت جميع بعثاتنا الدبلوماسية لدى المنظمات الدولية بالاستفادة الكاملة من الأدوات متعددة الأطراف، ردا على الهجوم الصاروخي الروسي، الذي استهدف كييف الليلة الماضية".

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "أنه يتعين على الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا واليونسكو تقديم رد قوي ومناسب".

وأكد أن بلاده تدعو بشكل فوري إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى جلسة مشتركة لمنتدى التعاون الأمني والمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.