قال ميخائيل يفراييف، حاكم منطقة ياروسلافل الروسية الواقعة شمال شرقي موسكو، إن المنطقة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة.

وأمطرت روسيا العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ بما في ذلك إطلاق صاروخ أوريشنيك فرط صوتي بالقرب من كييف، في واحدة من أعنف الهجمات التي تتعرض لها المدينة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 4 سنوات.

وقال مسؤولون أوكرانيون، إن القصف الروسي الذي استمر لساعات خلال الليل أودى بحياة شخصين في كييف و2 آخرين في المنطقة المحيطة بها وإصابة نحو 100 آخرين، فيما أفادت السلطات بتضرر عشرات المباني السكنية وعدد من المدارس، معظمها في وسط كييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليجرام: "من المهم ألا يمر هذا الأمر دون عواقب على روسيا هناك حاجة إلى قرارات من الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى".

وذكر مسؤولون، أن غارات وقعت على مناطق أخرى من أوكرانيا، وأن شخصين قتلا في منطقة خيرسون بجنوب البلاد، وفقا للغد.