تزود موسكو بالوقود.. أوكرانيا تستهدف محطة نفط روسية بطائرات مسيرة

كتب : وكالات

05:10 ص 25/05/2026

أعلن جهاز الأمن الأوكراني، تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف محطة لتوزيع وضخ النفط في منطقة فلاديمير الروسية، في تصعيد جديد للهجمات التي تطال البنية التحتية للطاقة داخل روسيا.

وقال الجهاز، في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن المحطة المستهدفة تمثل "نقطة محورية" في نقل المنتجات النفطية إلى العاصمة موسكو والمناطق المحيطة بها، مشيرا إلى أن المنشأة تزود مستودعات رئيسية بالوقود، إضافة إلى مطارات شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو.

وأضاف البيان، أن الهجوم تسبب باندلاع حريق امتد على مساحة تقارب 800 متر مربع داخل الموقع المستهدف.

وفي المقابل، قال حاكم منطقة فلاديمير ألكسندر أفدييف، إن الحريق الذي اندلع قرب بلدة كاميشكوفو تمت السيطرة عليه وإخماده لاحقا.

وأوضح أفدييف، أن الحريق وقع في موقع للبنية التحتية، من دون أن يؤكد بشكل مباشر ارتباطه بقطاع النفط أو بالهجوم الأوكراني.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة ضربات أوكرانية متزايدة تستهدف منشآت الطاقة والنقل داخل العمق الروسي، في محاولة للضغط على موسكو عبر تعطيل خطوط الإمداد والقدرات اللوجستية المرتبطة بالحرب.

وخلال الأشهر الماضية، كثفت كييف استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى لاستهداف مصافي النفط ومستودعات الوقود ومحطات الضخ الروسية، بينما تؤكد موسكو أن دفاعاتها الجوية تتصدى لمعظم هذه الهجمات.

وتعد منطقة فلاديمير، الواقعة شرق موسكو من المناطق الحيوية لشبكات الإمداد والطاقة التي تخدم العاصمة الروسية والمرافق الاستراتيجية المحيطة بها، بما في ذلك المطارات المدنية الكبرى، وفقا لسكاي نيوز.

