طهران: إدارة مضيق هرمز شأن مشترك بين إيران وعمان

كتب : محمد جعفر

10:51 ص 25/05/2026

مضيق هرمز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن إدارة مضيق هرمز "تخص الدولتين اللتين تطلان عليه، إيران وسلطنة عمان"، مؤكداً أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالدول المشاطئة للممر البحري الاستراتيجي.

لا تفاصيل بشأن هرمز في التفاهم المحتمل

وأضاف بقائي، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الإيرانية طهران، أن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة "لا تتضمن أي تفاصيل محددة بشأن إدارة مضيق هرمز"، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه "لا توجد حالياً أي خطط لإرسال وفد تفاوضي إلى باكستان"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب ذلك أو طبيعة الاتصالات القائمة بين الجانبين.

إيران تقلل من قرب الاتفاق مع واشنطن

وأشار بقائي إلى أن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى "إطار عمل" خلال المفاوضات الجارية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه "لا يمكن لأحد القول إن الاتفاق مع أمريكا أصبح وشيكاً".

سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم
