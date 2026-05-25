أفادت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن دبلوماسي مطلع على سير المحادثات، بأن الاتفاق الجاري بين طهران وواشنطن سيؤدي عمليا إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، على أن تشهد هذه الفترة فتح مضيق هرمز بصورة تدريجية، إلى جانب وضع الأسس الخاصة بالمباحثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن تمديد وقف إطلاق النار سيوفر للمفاوضين فرصة للوصول إلى الصيغة النهائية لنقاط التوافق، بما يشمل الآلية المرتبطة بتخلي إيران عن مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وأضاف المسؤول أن الاتفاق يتضمن أيضا البدء بشكل تدريجي في إزالة الألغام من مضيق هرمز، بالتوازي مع تخفيف الحصار القائم بصورة متناسبة.

وأكد المسؤول الأمريكي، بحسب الصحيفة، أن مذكرة التفاهم المقترحة ستشمل ضمان وقف القتال من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين والإيرانيين ووكلائهم في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع الإبقاء على حق إسرائيل في التحرك ضد أي تهديدات وشيكة.