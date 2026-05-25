إعلان

فايننشال تايمز: اتفاق بين طهران وواشنطن لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما

كتب : وكالات

10:00 ص 25/05/2026

طهران وواشنطن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن دبلوماسي مطلع على سير المحادثات، بأن الاتفاق الجاري بين طهران وواشنطن سيؤدي عمليا إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، على أن تشهد هذه الفترة فتح مضيق هرمز بصورة تدريجية، إلى جانب وضع الأسس الخاصة بالمباحثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن تمديد وقف إطلاق النار سيوفر للمفاوضين فرصة للوصول إلى الصيغة النهائية لنقاط التوافق، بما يشمل الآلية المرتبطة بتخلي إيران عن مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وأضاف المسؤول أن الاتفاق يتضمن أيضا البدء بشكل تدريجي في إزالة الألغام من مضيق هرمز، بالتوازي مع تخفيف الحصار القائم بصورة متناسبة.

وأكد المسؤول الأمريكي، بحسب الصحيفة، أن مذكرة التفاهم المقترحة ستشمل ضمان وقف القتال من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين والإيرانيين ووكلائهم في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع الإبقاء على حق إسرائيل في التحرك ضد أي تهديدات وشيكة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طهران واشنطن مضيق هرمز إسرائيل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حدث بالفن | الحالة الصحية لـ محمد ثروت وبكاء إلهام شاهين وأول تعليق من
زووم

حدث بالفن | الحالة الصحية لـ محمد ثروت وبكاء إلهام شاهين وأول تعليق من
4 نصائح ذهبية لأصحاب الأمراض المزمنة في عيد الأضحى
جامعات ومعاهد

4 نصائح ذهبية لأصحاب الأمراض المزمنة في عيد الأضحى
انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
ليلى علوي بفستان أنيق ودرة تؤدي مناسك الحج .. لقطات لنجوم الفن خلال 24
زووم

ليلى علوي بفستان أنيق ودرة تؤدي مناسك الحج .. لقطات لنجوم الفن خلال 24
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-5: نجاح وترقية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-5: نجاح وترقية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طقس عيد الأضحى .. الأرصاد تصدر توضيحًا