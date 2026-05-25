"إنفنيتي" توقع شراكة لدعم شحن السيارات الكهربائية في مصر

أعلنت إنفنيتي، العاملة في مجال البنية التحتية وشحن السيارات الكهربائية في مصر، توقيع شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع أوبشن ترافيل وجرين أوبشن، بهدف تسريع التحول لحلول التنقل الكهربائي، وتعزيز منظومة النقل المستدام والذكي في السوق المصري.

إنشاء بنية تحتيه للسيارات الكهربائية

وتستهدف الشراكة، وفقا للبيان اليوم، تطوير بنية تحتية متقدمة ومتكاملة لشحن أسطول المركبات الكهربائية التابع لشركة أوبشن ترافيل.

ويشمل أيضا الاتفاق توفير حلول شحن متكاملة لعملاء جرين أوبشن، الموزع المعتمد لشركة فوتون العالمية في مصر، بما يساهم في دعم خطط التوسع في تشغيل المركبات الكهربائية في قطاع النقل السياحي والتجاري وخدمات التنقل المؤسسي.

ميكروباصات وأتوبيسات كهربائية

وبموجب الاتفاقية، ستتولى إنفنيتي تطوير وتنفيذ شبكة شحن متكاملة لأسطول أوبشن ترافيل، تشمل السيارات والأوتوبيسات والميكروباصات الكهربائية، إلى جانب إقامة وتركيب محطات شحن مخصصة داخل مواقع التشغيل التابعة للشركة، وكذلك في مواقع العملاء والشركاء وفقًا للاحتياجات التشغيلية وخطط التوسع المستقبلية.

نقاط شحن السيارات الكهربائية في المحافظات

وتمتلك وتدير إنفنيتي شبكة واسعة من محطات الشحن السريع والعادي والتي تضم 260 محطة وأكثر من850 نقطة شحن في 18 محافظة تغطي الطرق الرئيسية والمراكز التجارية والمناطق السكنية، بما يدعم التوسع السريع لاستخدام المركبات الكهربائية في السوق المصري.

كما تعمل الشركة على تقديم حلول شحن متكاملة للأفراد والشركات وأساطيل النقل، اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية في إدارة وتشغيل البنية التحتية الذكية للشحن.

وتدير أوبشن ترافيل حاليًا أسطولًا يضم نحو 714 مركبة، ومع تنفيذ برنامج التوسع الكهربائي خلال عام 2026 ستضيف 50 ميكروباص كهربائي تم تحويله للعمل بالطاقة الكهربائية، إلى جانب 50 ميكروباص كهربائي جديد من فوتون ليرتفع بذلك إجمالي الأسطول إلى 764 مركبة، من بينها 100 مركبة كهربائية.

أما جرين أوبشن تلعب دورا رئيسيا في دعم التوسع في حلول النقل المستدام وخدمات التنقل الكهربائي في مصر من خلال مبادرة تحويل السيارات الى سيارات كهربائية وهي الموزع المعتمد لشركة فوتون العالمية في مصر وبذلك تدعم ادخال المركبات التجارية الكهربائية المتقدمة وتقنيات التنقل الى السوق المصري.

وتمارس فوتون الصينية العاملة في صناعة السيارات التجارية نشاطها في أكثر من 100 سوق عالمي مع مجموعة واسعة من الحافلات الكهربائية والحافلات الصغيرة والمركبات التجارية التي تدعم حلول النقل المستدامة.

قال محمد إسماعيل منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي، إن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم التحول الكهربائي لأساطيل النقل في مصر من خلال توفير بنية تحتية متطورة وموثوقة للشحن.

وأكد سعي الشركة على تمكين مشغلي أساطيل النقل من تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، بما يدعم أهداف الاستدامة ويواكب الطلب المتزايد على حلول النقل الذكي والنظيف.

وقال محمد كامل رئيس مجلس ادارة شركة أوبشن ترافيل إن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل تجهيز ثلاثة مراكز تشغيل رئيسية بالقاهرة في شرق القاهرة وغرب القاهرة والمعادي، بالإضافة إلى موقع أو موقعين خارج القاهرة ضمن خطة التوسع التشغيلي.

وأضاف أن المشروع سيتضمن تركيب ما يقرب من 100 نقطة شحن لدعم تشغيل 100 ميكروباص كهربائي ضمن برنامج التحول الكهربائي للشركة خلال 2026، مع الاعتماد بشكل رئيسي على الشواحن السريعة العاملة بالتيار المستمر (DC) لتلبية متطلبات التشغيل المكثف لمركبات نقل الركاب، إلى جانب إمكانية دمج حلول الشحن بالتيار المتردد (AC) لدعم عمليات الشحن الليلي وتعزيز المرونة التشغيلية.

ومن المتوقع أن يساهم برنامج التحول الكهربائي لأوبشن ترافيل في خفض الانبعاثات التشغيلية المباشرة بما يعادل 2,520 طنًا سنويًا، إلى جانب تقليل استهلاك وقود الديزل بنحو 666,700 لتر سنويًا، وخفض استهلاك زيوت المحركات بنحو 3,600 لتر سنويًا، بما يعني تعزيز الأثر البيئي الإيجابي وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.

وخلال حفل التوقيع دعت شركة جرين أوبشن هارى تشانغ رئيس فريق فوتون مصر وممثلين عن فوتون مصر للحضور وبحث فرص التعاون المحتملة المتعمقة مع انفينيتى فى مصر مما يزيد من تعزيز النظام البيئى لشحن السيارات الكهربائية المقدمة من خلال جرين أوبشن.