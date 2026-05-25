قرار مهم بمواعيد عمل فروع الاتصالات خلال إجازة عيد الأضحى

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

مواعيد عمل فروع الاتصالات

بحسب بيان الجهاز اليوم، جاءت المواعيد كالآتي:

أول أيام عيد الأضحى: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات.

باقي أيام عيد الأضحى عدا اليوم الجمعة: يبدأ التعامل مع الجمهور من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 12 مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية "المولات" والأندية والموانئ الجوية والبحرية بالمواعيد المقررة بتلك الجهات.