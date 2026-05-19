إسرائيل تعتقل شقيقة رئيسة إيرلندا على متن أسطول الصمود المتجه لكسر حصار غزة

كتب : وكالات

07:39 ص 19/05/2026

أسطول الصمود العالمي

أعلنت رئيسة إيرلندا كاثرين كونولي رسميا، اعتقال شقيقتها الطبيبة مارجريت كونولي من قبل القوات الإسرائيلية، خلال مشاركتها في أسطول الصمود العالمي المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة.

اعترضت البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول في المياه الدولية بالقرب من قبرص، إذ وسيطرت على عدة قوارب من بينها سفينة "مافي مرمرة 2" وسفينة "بلو تويز" Blue Toys.

وتعد الدكتورة مارجريت كونولي واحدة من 6 مواطنين إيرلنديين على الأقل تم احتجازهم ضمن عملية الاعتراض.

وتعمل مارجريت كونولي كطبيبة عامة في إيرلندا، وهي ناشطة قديمة في حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وصرحت الرئيسة كاثرين كونولي عقب زيارتها للعاصمة البريطانية لندن بأنها "فخورة جدا بشقيقتها وقلقة على سلامتها وسلامة زملائها" في ذات الوقت.

وبث منظمو الرحلة مقطع فيديو مسجل مسبقا لمارجريت كونولي ذكرت فيه: "إذا شاهدتم هذا الفيديو، فهذا يعني أنه تم اختطافي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأنا محتجزة بشكل غير قانوني، إن نضال فلسطين هو البوصلة الأخلاقية لعصرنا"، وفقا لروسيا اليوم.

20 صورة من مران سيراميكا استعدادًا لمواجهة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري
