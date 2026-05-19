نتنياهو يناقش استئناف الحرب مع إيران خلال اجتماع جديد للكابينت

كتب : وكالات

10:32 ص 19/05/2026

ناقشت الحكومة الإسرائيلية مجددًا احتمالات استئناف المواجهة مع إيران، خلال اجتماع جديد للمجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، بحسب ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم".

وذكرت الصحيفة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مساء الإثنين اجتماعًا جديدًا للمجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، حيث تركزت المناقشات حول احتمالية اندلاع جولة قتال إضافية مع إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع يعد الثاني الذي يعقده نتنياهو مع الكابينت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في ظل بحث تطورات مرتبطة بإمكانية استئناف الحرب مع إيران.

