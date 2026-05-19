مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد في لبنان

إعلام عبري: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد خلال اشتباكات في جنوب لبنان

كتب : وكالات

11:01 م 19/05/2026

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الضابط قتل في إطلاق نار من مسافة قريبة في قرية القوزح القوزح، مؤكدة أنه كان قائداً في وحدة ماجلان النخبوية وحدة ماجلان.

وأفادت القناة العبرية بأن الرائد يدعي إيتامار سابير إيتامار سابير، البالغ من العمر 27 عاماً ومن معاليه معاليه، قُتل في اشتباك مع مسلحين في القطاع الغربي من لبنان.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن إيتامار سابير كان يشغل منصب نائب قائد سرية في الكتيبة 7008 التابعة للفرقة 551 مشاة الفرقة 551 مشاة، لافتة إلى أنه بمقتله أصبح 8 قتيل في القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار.

جنوب لبنان قصف لبنان لبنان وإسرائيل وقف إطلاق النار

