بوتين يصل إلى بكين لعقد قمة مع الرئيس الصيني

كتب : وكالات

06:51 م 19/05/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين مساء اليوم الثلاثاء، لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتأتي زيارة بوتين بعد أيام قليلة من استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين، في خطوة تعكس سعي الصين إلى تكريس نفسها مركزا للدبلوماسية العالمية.

وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية الصينية بزيارة بوتين إلى بكين، معربة عن قناعة الصين بأن علاقات الصداقة التي تربط البلدين ستستمر في الترسخ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، خلال إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: “ترحب الصين بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين”.

وأضاف المتحدث الصيني أن "رئيسي البلدين سيتبادلان خلال الزيارة وجهات النظر حول التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وتابع المتحدث الصيني:نحن على ثقة من أنه في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستترسخ الصداقة المتوارثة عبر الأجيال بين الصين وروسيا في قلوب أبناء الشعبين".

