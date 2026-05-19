أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينج، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يكون نادما على غزو أوكرانيا، في إشارة لافتة إلى رؤية بكين لتداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، وفقا لما كشفته صحيفة "فايننشال تايمز".

وبحسب الصحيفة البريطانية، جاءت تصريحات شي خلال محادثات مع ترامب تناولت الحرب في أوكرانيا والعلاقات الروسية الصينية والتوازنات الدولية.

ولم توضح الصحيفة تفاصيل إضافية بشأن توقيت التصريحات أو السياق الكامل الذي وردت فيه، لكن الموقف يُنظر إليه كمؤشر نادر على تقييم صيني أكثر حذراً للحرب الروسية في أوكرانيا.

ومنذ اندلاع الحرب، حاولت الصين الحفاظ على توازن دقيق بين دعم شراكتها الاستراتيجية مع موسكو وتجنب القطيعة مع الغرب.

ورغم رفض بكين للعقوبات الغربية على روسيا، فإنها دعت مرارا إلى وقف الحرب والحوار السياسي، كما قدمت مبادرات تحدثت عن تسوية سياسية للأزمة.

في المقابل، تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الصين بتقديم دعم اقتصادي وسياسي يساعد موسكو على مواجهة الضغوط الغربية، وهو ما تنفيه بكين.

تأتي الإشارات الجديدة بعد تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد فيها أن العلاقات مع الصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، مشددا على أن الشراكة بين البلدين ليست موجهة ضد أحد.

وقال بوتين، إن موسكو وبكين مستعدتان للدعم المتبادل في قضايا تتعلق بالسيادة والوحدة الوطنية والعمل من أجل السلام.

لكن تصريحات شي، بحسب ما نقلته "فايننشال تايمز"، قد تعكس قلقا صينيا من الكلفة الاستراتيجية والاقتصادية الطويلة للحرب، خصوصا مع استمرار التوتر بين روسيا والغرب وتأثيراته على الاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكرته العربية.